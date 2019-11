Acordaron casi la pena mínima y firmaron una condena de 9 años por el delito de homicidio simple. Es decir que no tomaron en cuenta ninguno de los agravantes que tenía el caso y que podían haber llevado al acusado hasta la prisión perpetua. El fiscal pasó por alto que entre ellos había un vínculo claro, no le dio importancia a que pudo existir la alevosía, no tuvo en cuenta los golpes y mordeduras que Lucila recibió en todo el cuerpo y tampoco que el asesinato pudo haberse cometido para ocultar la violación.