“Dentro del psicoanálisis solemos hablar de fantasías inconscientes. Hay dos grandes cuadros de pedofilia con mayor o menor grado de rehabilitación. Está el pedófilo que reconoce los hechos, que reconoce el daño cometido a un niño, el daño que ha generado dentro de la estructura de la familia, aquel capaz de pedir disculpas. Hay otros casos donde no existe un reconocimiento de culpa o de daño. Esos son los abusadores más peligrosos, los de riesgo social, que son los que andan por la calle y no intervienen solo en el círculo intrafamiliar. El punto más importante es cuando se hace presente la fantasía inconsciente pedófila, aquellas fantasías que motivan conductas que la persona no asume”, continuó.