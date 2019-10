“Los recibió y se puso a hablar con ellos, no tengo la menor idea de qué hablaron. Después (...) empezaron a venir más patrulleros para empezar a revisar todas las casas del predio. A cada uno de los dueños de las viviendas les pidieron que los acompañe a revisar sus respectivas casas. A mí los dos que estaban hablando con mi primo me dijeron si los podía llevar a revisar mi casa. Yo les contesté que sí, los acompañé hasta arriba, empezaron a revisar mi casa y de ahí me acusaron. Me dijeron directamente: ‘Fuiste vos, ¿no?’ y yo le dije que no. Uno me seguí acusando y como me quería apurar, me quería presionar, y yo agarré y le dije, como no podía hablar y estaba en shock: 'Yo sé quién fue’. Se me salió del alma y ahí el policía se sacó el arma y me dijo: ‘Si vos sabes, vos te vas a quedar callado porque sino tus hijos y a tu familia les va a pasar lo mismo’. Fue por ese que yo me callé tanto tiempo, porque tenía miedo, más que todo por mis hijos”, declaró González Rojas.