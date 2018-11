Mientras tanto, otro vecino en la zona supuestamente acusó a González Rojas de abusar de su propia hija mayor, hoy de 9 años. "Sí, yo vi algo raro en horas de la madrugada. Él estaba cerca de mi nena. Yo al ver esto me puse a gritar y a correr y los vecinos me escucharon, pero después le pregunté a mi nena y me dijo que él la estaba tapando, pero no sé si será así porque él estaba cerca cuando ella me lo dijo", apuntó Leonela.