Este martes por la noche, Luis Oscar Romero se lamentó al no entrar al Superclásico en la Bombonera que terminó con la victoria de Boca Juniors con un gol al minuto 81 del segundo tiempo (aunque no logró la clasificación a la final de la Copa Libertadores). Romero había llegado al estadio con la bandera de su equipo atado al cuello, disimulado entre la barra brava del club. El ingreso era controlado por el programa Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad, con efectivos de Policía de la Ciudad con soportes informáticos que controlan el acceso para buscar no solo a las más de dos mil personas que tienen prohibida la entrada a espectáculos deportivos, sino también a las personas con pedidos de captura.