No obstante, este no había sido el caso. El director de la radio, Ruben Baltian, describió los hechos: “Eran las 15:30 cuando ya estábamos preparándonos para ir al acto central del presidente Mauricio Macri en la plaza Rivadavia y se nos cortó la transmisión. Creímos que era un corte de electricidad común como ocurre habitualmente, pero el equipo generador no arrancó. Con el técnico decidimos ir hasta la planta transmisora y nos encontramos con un panorama desolador por la cantidad de daños que se habían hecho dentro de lo que se considera el núcleo de la planta transmisora”.