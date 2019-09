Si bien la Policía Federal no fue notificada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avaló la evidencia de las pericias y confirmó la sanción sobre Mariano Valdés (51). "¡La verdad no se tapa!, este mentiroso disfrazado de policía será removido inmediatamente de la institución. La pericia confirmó que el comisario Valdés de la PFA no sufrió un intento de robo sino que el disparo fue desde adentro de su vehículo", anuncio Bullrich a través de su cuenta de Twitter.