Autoridades ponen en marcha el Túnel Churubusco-Xochiaca y esperan prevenir inundaciones en la zona Oriente del Edomex

Ponen en marcha el Túnel Churubusco-Xochiaca y se busca evitar inundaciones en 3 municipios del Edomex y la alcaldía Iztapalapa (Gob. Edomex)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, realizaron el encendido simbólico del Túnel Churubusco-Xochiaca, una de las obras hidráulicas más importantes y se busca reducir el riesgo de inundaciones en el oriente de la entidad mexiquense.

El proyecto forma parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y beneficiará directamente a más de un millón de habitantes de los municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz, además de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

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Durante el evento, la mandataria estatal destacó que esta infraestructura representa una respuesta concreta a una de las principales problemáticas que enfrenta la región durante la temporada de lluvias.

“Quiero expresar mi agradecimiento a nombre del Gobierno Municipal y del Gobierno Estatal a nuestra querida Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque sin duda alguna sigue mostrando esa capacidad de querer seguir apoyando a nuestros mexiquenses”, señaló Delfina Gómez.

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Obra hidráulica fortalecerá el drenaje en el oriente del Estado de México

Con la puesta en amrcha del Túnel Churubusco-Xochiaca se busca reducir las inundaciones en la zona oriente del Edomex (especial)

El nuevo Túnel Churubusco-Xochiaca permitirá conducir el agua pluvial hacia la laguna de regulación Churubusco-Xochiaca, evitando la saturación del sistema de drenaje y disminuyendo el riesgo de inundaciones ocasionadas por lluvias intensas.

La infraestructura también reforzará el funcionamiento de los colectores principales que operan en una de las zonas metropolitanas con mayor concentración poblacional y mayor vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos.

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De acuerdo con la Conagua, la obra incorpora un colector de 2.44 metros de diámetro, un túnel de cinco metros de diámetro y un cárcamo equipado con ocho bombas, con capacidad para desalojar hasta 16 mil litros de agua por segundo, lo que incrementará significativamente la capacidad de respuesta del sistema de drenaje durante precipitaciones extraordinarias.

Inversión superior a 450 millones de pesos

El Túnel Churubusco-Xochiaca beneficiará a los habitantes de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz e Iztapalapa (Gob. Edomex)

Para la construcción del proyecto se destinó una inversión conjunta superior a 450 millones de pesos, recursos aportados por el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México y el municipio de Nezahualcóyotl.

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Además del túnel, las autoridades realizaron trabajos de desazolve y ampliación de la capacidad de almacenamiento en las lagunas de regulación Churubusco-Xochiaca y El Salado, acciones consideradas estratégicas para enfrentar la temporada de lluvias y reducir las afectaciones por encharcamientos e inundaciones.

Estas obras permitirán contar con un mayor margen de maniobra para controlar los escurrimientos pluviales y proteger tanto viviendas como vialidades e infraestructura urbana.

La obra también impulsó empleo y economía local

La gobernadora Delfina Gómez subrayó que el proyecto no solo representa un beneficio en materia de protección civil, sino que también tuvo un impacto positivo en la economía regional al generar empleos durante su construcción.

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“Esta obra sin duda alguna no solamente va a apoyar la cuestión de las inundaciones en Los Reyes y aquí en Neza, sino también nos dio la oportunidad de generar empleos, de reactivar la economía y de que la gente tenga la posibilidad de vivir de una manera más digna y justa”, afirmó.

La mandataria reconoció el trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal para concretar una infraestructura que durante años fue demandada por los habitantes del oriente mexiquense, una región que históricamente ha enfrentado severas afectaciones por las lluvias.

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Con la puesta en operación del Túnel Churubusco-Xochiaca, las autoridades buscan fortalecer la infraestructura hidráulica del Valle de México y ofrecer mayor seguridad a las comunidades que cada año enfrentan los efectos de las lluvias intensas, consolidando una de las obras prioritarias para el manejo del agua y la prevención de inundaciones en el oriente del Estado de México.