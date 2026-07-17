EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 17 de julio: consulta el pronóstico para tu ciudad

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.
Pronóstico del tiempo en México hoy 17 de julio
Este viernes, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del país, además de inestabilidad en altura, mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Durango y Sinaloa.
Pronóstico de lluvias:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (oeste) y Sinaloa (centro).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste) y Nayarit.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Colima, Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.