Y contó que 20 días atrás, Silvoso hasta les ofreció dinero para evitar la instancia judicial: "Nos ofreció $500 mil, cifra que no se compraban con los daños que le causó a mi hija. Aunque ella no murió, es como si estuviese muerta en vida. Nunca más pudo tener una vida normal. No se despierta. Está asistida por 15 personas todas los días y cada vez se le complica más respirar. Es un padecimiento para todos, pero mucho más para ella".