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Por qué tu gato no deja de maullar por la noche, según expertos veterinarios: “El truco está en identificar la causa”

Estas mascotas suelen dar “sinfonías nocturnas” que impiden el descanso de sus dueños

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Imagen de un gato maullando.
Imagen de un gato maullando. (Canva)

En España, existen aproximadamente cinco millones de gatos que conviven en los hogares de la ciudadanía, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (Anfaac). Las personas que prefieren estos animales suelen valorar su carácter independiente y la menor necesidad de cuidados, aunque mantienen el afecto propio de una mascota.

Este ideal no es siempre el que reciben: los gatos no dejan de ser mascotas que requieren atención, cuidados, cariño y esfuerzo para entender un comportamiento que puede volver locos a sus dueños. Entre saltos, arañazos y escapadas, una forma de actuar muy típica de estos felinos son los maullidos nocturnos. Como si aullasen a la luna, algunos de estos animales despiertan por la noche y producen una auténtica sinfonía que interrumpe e impide el descanso nocturno de quienes conviven con ellos.

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Los veterinarios Alejandro Elson y Ana Anglada llaman a la calma ante este tipo de situaciones en su libro Mi gato. Manual para humanos domésticos. “Todos los tutores de gatos lo han vivido alguna vez”, aseguran. El secreto está en encontrar la causa de este comportamiento antes de corregirlo. Estas son algunas de las más comunes.

Las causas de los maullidos nocturnos

  • Aburrimiento o exceso de energía. Como cualquier animal, los gatos necesitan mantener una actividad física diaria. Si han dormido demasiado o no han jugado lo suficiente, su cuerpo pide moverse y le dará igual que sus dueños tengan que irse a dormir. En estos casos, Elson y Anglada recomiendan un antídoto muy sencillo: jugar antes de dormir. “Unos 15 minutos de caza simulada con una caña o pelota ayudan a liberar tensión y sincronizar su reloj biológico”, aconsejan.
  • Necesidad de atención. Los gatos también necesitan la atención de sus dueños y no dudarán en demandarla cuando quieran algo. En algunos casos, estas mascotas aprenden que maullar es la estrategia indicada para que respondan a sus exigencias. En estos casos, lanzar un “shhh” o gritar “cállate” solo animarán al gato a seguir con su concierto. “Si es por atención, evita responder en plena noche”, dicen los veterinarios, pues esto solo consigue reforzar el mal comportamiento.
  • Cambios hormonales. En gatos sin esterilizar, estos maullidos pueden marcar el inicio de la etapa de celo o ser una forma de buscar pareja para el gato. En estas situaciones, la esterilización puede ser la clave para terminar con estos maullidos.
  • Confusión o ansiedad. Elson y Anglada explican que algunos gatos mayores pueden tener episodios de desorientación nocturna, lo que les lleva a maullar.

Las enfermedades que se esconden tras los maullidos nocturnos

Un gato se sienta, asustado, en su transportín.
Un gato se sienta, asustado, en su transportín. (Canva)

En ocasiones, estos episodios de maullidos nocturnos son una señal de alerta que no se debe ignorar. Cuando son nuevos o se vuelven más intensos, estos ruidos pueden deberse a enfermedades que todavía no terminan de dar la cara.

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Entre las más comunes, Elson y Anglada mencionan el hipertiroidismo y la hipertensión. En el primer caso, el animal puede presentar otros síntomas, como orinar en exceso, diarrea o vómitos. En el segundo, puede provocar ceguera súbita o hemorragias oculares.

Los dos especialistas recomiendan en estos casos consultar con un veterinario, pues puede hacer dolor, problemas de visión o incluso un estrés mal controlado que se camufla bajo los maullidos nocturnos.

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