"Yo no lo puedo creer. Jony era un pibe muy bueno. Lo querían en todo el barrio. Ese día me lo encontré, a la noche, me dijo 'vení a tomarnos algo' y le dije que no. Él salía todo los fines de semana y este había hecho los mismo. Yo estaba cansado y sólo quería volver a casa con mi señora. Quedamos en hacerlo otro día y después me dicen que lo habían matado. Con el correr de los días hablé con la familia y me dijeron que lo confundieron. Él no era una persona que tuviera enemigos. Nada. Era un muy laburador, tenía mujer y una hija. Pude haber estado en esa camioneta. Es una pena", contó Fernando, el hombre que le ofreció la última cerveza en diálogo con Infobae, mientras caminaba a sólo una cuadra del lugar donde lo balearon.