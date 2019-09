La indagatoria de Sarmiento, a la que pudo acceder Infobae, roza lo irracional. Si bien negó acosar a Romina, confesó que era cierto que la llamaba en reiteradas oportunidades incluso llegó a hablar de celos de ella para con el: "Yo conocí a Romina en la calle y me dejó su número de teléfono. En varias ocasiones la he invitado telefónicamente a comer, salir, a bailar pero no tuve respuestas. Varias veces llamé insistentemente para que ella me ayudara y me sacara de la cárcel y no tenía respuestas. También le escribí mensajes de amor. Todas las llamadas las realicé desde Bouwer con teléfonos públicos y teléfonos celulares que compraba ahí adentro"