Este fin de semana, Diego Rodrigo Alegre llegó con cuatro balas en el cuerpo a la guardia del Hospital Interzonal en Ezeiza, distribuidas entre el abdomen, el torso y la ingle. De 19 años, oriundo de Monte Grande, padre de un bebé, Alegre estaba acompañado de una mujer de 46 años que decía ser su suegra, que le aseguró a los médicos que a Diego le habían intentado robar la moto y que llegó herido a la casa de ella en la zona de El Jagüel. A Diego lo operaron de urgencia, salió estable del quirófano. No tenía su DNI, su suegra no lo había presentado. Los médicos llamaron al 911, transmitieron el relato del supuesto robo y tentativa de homicidio. El personal de la Comisaría 5º chequeó la historia, no encontró ninguna coincidencia con la realidad.