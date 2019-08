"Mandá fotos", le escribió a la menor de once años. "Perdón pero me parece que no da", respondió la niña. Cinco emoticones con lágrimas aparecieron en la pantalla, un berrinche. "Pedile esas cosas a tu novia", le reprochó, en referencia a su pareja, la modelo Larissa Riquelme. "A mi novio tampoco le mando fotos así", dijo luego.