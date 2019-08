La madre de la menor está en contacto con Infobae, aislada de su propia familia, que apoya a Riquelme, que le objeta que hable. La modelo, asegura la madre de la menor, le escribió por WhatsApp a la niña semanas, atrás antes de que comenzara el juicio en Buenos Aires. El mensaje, de corte afectuoso, llegó tras años sin hablar. La madre envió una copia de ese mensaje: el remitente es el mismo número con el que Riquelme se comunicó varias veces con el autor de esta nota.

La madre, tras la condena, asegura: “Me siento tranquila pero no estoy conforme, hubiese pedido que le den 20 años. No es fácil como madre de la víctima sentir ataques todos los días de estas dos familias. Si tan inocente es, que dejen que la Justicia demuestre en vez de defender lo indefendible. Que no dejen a nuestras niñas como unas mentirosas. Mi nena tiene siete años y no sabe lo que tuve que pasar por defenderla a ella. No sabe lo que ha hecho todo el entorno de Jonathan para dejarlo libre. Fabbro tenía mil mujeres a sus pies, pero prefirió hacerle daño a nuestras niñas“.

Por Riquelme, dice: “No siento pena. Ella, a sabiendas, seguía con él”.

