Desde la asunción de Marquevich en 2016, la UFESE creó un mapa online del delito a nivel nacional, con los puntos de las interceptaciones, los cobros de los rescates y las liberaciones de la víctimas. Además, aunque no se difunden online, lleva un registro minucioso de los montos pagados en los rescates a los que accedió Infobae. No sólo para seguir el rastro del dinero. También para monitorear que las ganancias no se vuelquen en logística y en el rearmado de organizaciones parcialmente desbaratadas.