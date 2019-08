En este punto ya no había manera de llegar al modus operandi sin avanzar, así que hice lo necesario para que la extorsión comenzara, que fue mostrar a la cámara por unos segundos lo que me pedía la supuesta persona que al otro lado emitía mensajes e imágenes repetidas. No debieron pasar ni dos minutos para que, finalmente, la extorsión violenta se declarara. Inmediatamente me llegó una captura de pantalla con mi imagen. Y me amenazaron: si yo bloqueaba la posibilidad de seguir hablando por Hangouts iban a publicarla. La difundirían por redes sociales y por YouTube, otra plataforma de Google. Para evitarlo, yo debía seguir sus indicaciones.