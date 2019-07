La autopsia practicada al cuerpo el día siguiente señaló que el albañil murió efectivamente por una bala que le atravesó el corazón. Todavía no pudieron determinar qué tipo de bala. Otros datos importantes del estudio forense señalaron que no fue torturado, al menos no físicamente, ya que no se le encontraron marcas de ningún tipo. Incluso, las ataduras se las hicieron luego de morir.