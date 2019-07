"Me puse una de esas gafas que te hacen flashear visuales como 5 minutos, un flash de puta madre, estaba en Disney. Me las saco y a los 15 minutos me pego un patadón que me la dio en la pera. No sabia dónde estaba, ni con quienes estaba, sumado a que el ambiente no ayuda, boliche completamente explotado, muchísimo calor, no había lugar. Me acompañan unos pibes al pasillo de la entrada y tuve que quedarme ahí como una hora entera hasta que sentí que al menos podía volver a intentar disfrutar la fiesta. Fue el mal viaje de mi vida".