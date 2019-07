Cuando la querella quiso saber si insuflar era la maniobra adecuada, teniendo en cuenta que la paciente estaba llena de aire, el perito respondió: "Yo hubiera elegido la acción de ventilar por más que restrospectivamente se pueda repensar. El colapso no se dio por el aire que intentaba dar la doctora Puente. Aplicó el abc de la reanimación. La otra opción era no hacer nada y ver como se mejoraba la desaturación. La única opción era ventilar. En una situación de emergencia no da tiempo a pensar. Solo se actúa en forma rápido con el procedimiento que se conoce y yo también hubiera intentado por todos los medios de recuperar la vía aérea hasta que llegaran los cardiólogos y terapistas", afirmó.