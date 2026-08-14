Quién es Israel Luna, nuevo refuerzo de Pumas para el apertura 2026

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Israel Luna López, mediocampista ofensivo de 24 años originario de San Luis Potosí, es el más reciente refuerzo de Pumas para el Apertura 2026 de la Liga MX.

El Club Universidad Nacional anunció este viernes su incorporación procedente del Pachuca, donde el jugador quedó libre tras concluir su contrato el pasado 1 de julio.

El fichaje de Luna se da en un contexto de renovación profunda en Ciudad Universitaria.

Esteban Solari, actual entrenador de Pumas, dirigió a Luna cuando coincidieron en Pachuca, por lo que es de la confianza del DT. El fichaje se daría con duración de un año.

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Para el Apertura 2026, Pumas ya había sumado a Sebastián Córdova y Cristian “Chicote” Calderón, ambos procedentes del Toluca, además de Víctor Arteaga, pivote de 22 años también proveniente de los Diablos Rojos, y al extremo argentino Luciano Herrera, cedido por el Newell’s Old Boys con opción a compra.

La llegada de Luna responde en parte a la baja de Córdova. El mediocampista de 29 años sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido ante el FC Cincinnati en la Leagues Cup, el pasado este 8 de agosto, al quedar su pie atascado en el césped sin contacto con ningún rival.

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El Club Universidad Nacional confirmó que será operado en los próximos días y que su recuperación podría extenderse hasta nueve meses, lo que lo dejaría fuera del resto del torneo y con un regreso estimado hasta 2027.

Luna debutó en 2022 con el Pachuca y fue campeón en su primera temporada

Formado en las inferiores del Pachuca, Luna debutó con el primer equipo el 9 de julio de 2022 en una victoria 2-1 ante Cruz Azul. Ese mismo torneo marcó su primer gol ante el León y conquistó el Apertura 2022, el único título de Liga MX de su carrera hasta ahora. En esa campaña disputó 29 partidos y anotó 2 goles, su mejor registro en el primer equipo.

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Su trayectoria, sin embargo, se vio frenada por dos lesiones graves de ligamento cruzado: la primera en julio de 2023 en la rodilla derecha, y la segunda meses después en la rodilla izquierda durante un partido de Sub-23 ante Chivas. Ambas lo mantuvieron prácticamente fuera de las canchas durante las temporadas 2023-24 y 2024-25. En total acumula 38 partidos y 4 goles en competencias oficiales con los Tuzos.

En selección nacional, fue figura del subcampeonato mundialista Sub-17 de 2019

Antes de consolidarse en el fútbol profesional, Luna ya había dejado huella en el plano internacional. Con la Selección Mexicana Sub-17 participó en el Campeonato Sub-17 de Concacaf 2019, donde México se coronó campeón y el potosino fue incluido en el Mejor XI del torneo y se llevó el Balón de Oro de la competencia.

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Ese mismo año integró el plantel que disputó el Mundial Sub-17 de 2019, en el que México terminó como subcampeón. Sus actuaciones en esa etapa lo posicionaron como una de las promesas más seguidas del fútbol mexicano, aunque las lesiones retrasaron su desarrollo en el primer equipo.

Luna se incorpora de inmediato al plantel que dirige Esteban Solari con la encomienda de cubrir el hueco que deja Córdova en el mediocampo auriazul. Pumas retoma la actividad en Liga MX este domingo 16 de agosto cuando reciba al Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario.