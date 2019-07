Más allá de sus diversas denominaciones -"extinción de dominio", "decomiso civil" o "decomiso sin condena", entre otras acepciones que varían según el país o el sistema jurídico-, entre los rasgos que definen a este instituto se destacan su carácter real -es decir, que se dirige contra los bienes y no contra las personas-, que no es de naturaleza penal y que puede ser decretado por un juez no penal.