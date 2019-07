El hallazgo del cuerpo de Diego Román en un descampado de difícil acceso en el Barrio Comunal 3 en la ciudad de Recreo, Santa Fe, estuvo revestido de un horror particular. Su padre, Julio, de 35 años, había denunciado su desaparición el miércoles último, había asegurado a la Policía de Santa Fe que su hijo se había ido de la escuela esa mañana y que no había vuelto. Dijo que tenía pantalón rojo corto, zapatillas blancas, remeras manga larga blanca. No habló de las medias.