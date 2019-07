Con un dejo de angustia y temor, Lucia continúa relatando cómo fue su contacto con el preceptor acusado. Mientras da su testimonio sus amigos y compañeros se ponen detrás de ella. La alientan a contar, la ayudan a recordar: "A la semana de haberme hablado me preguntó si me quería ratear. Le dije que no pero me insistió. Le tuve que decir que no varias veces. En otra oportunidad me invitó a la casa y hasta me llegó a decir de vernos en un bar de Palermo que ahora no me acuerdo el nombre".