Carreras del futuro: qué estudiar cuando la inteligencia artificial está cambiando el mercado laboral

Mom von Kotsch afirmó que el título universitario sigue siendo importante, pero que la licenciatura ya no alcanza como única preparación profesional

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Elegir qué estudiar al terminar el secundario siempre fue una decisión difícil, pero la transformación tecnológica sumó una nueva incertidumbre: el mundo al que ingresarán los jóvenes puede ser muy diferente del que conocen hoy. La inteligencia artificial ya modifica tareas, profesiones y formas de trabajar, mientras aparecen nuevas demandas y otras capacidades ganan valor.

En ese escenario, Sofía Mom von Kotsch, especialista en empleabilidad e inserción laboral, analizó en Infobae a la Tarde cómo cambió la elección profesional. La conversación se dio luego de un encuentro que reunió a más de 3.500 estudiantes de cuarto y quinto año de la Ciudad de Buenos Aires con más de 30 universidades y organizaciones educativas.

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Elegir una profesión en un mundo que cambia

Para Mom von Kotsch, uno de los principales desafíos es que la transformación tecnológica no se limita a las carreras asociadas con la informática. “La inteligencia artificial está empezando a estar en las universidades. Es lento el proceso, pero la transformación está llegando, no solamente para las carreras de tecnología, para todas las profesiones”, explicó.

La velocidad de esos cambios puede resultar difícil de dimensionar para quienes todavía están intentando imaginar su futuro. Durante el encuentro, la especialista encontró estudiantes con distintos grados de certeza: algunos ya tenían definida su elección y otros todavía estaban buscando una dirección. “Había muchos con un grado de certeza alto y otros que decían: ‘La verdad, ni idea, estoy un poco perdido, me parece que voy por acá’”, contó.

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La inteligencia artificial cambia el mercado laboral y reabre la pregunta sobre qué estudiar al terminar el secundario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa falta de definición no necesariamente representa un problema. Para la especialista, las nuevas generaciones tienen una relación más flexible con sus trayectorias y ya no necesariamente piensan la profesión como un camino único. “Las generaciones actuales traen la posibilidad de equivocarse y de no casarse solamente con un camino lineal hacia la profesión”, sostuvo.

La propia idea de trabajo también se amplió. El empleo tradicional convive ahora con modalidades remotas, trabajos freelance y emprendimientos, algo que, según Mom von Kotsch, también debería reflejarse en la educación. “El sistema educativo tiene que empezar a acompañar a que en el mercado laboral haya diferentes figuras que son las que conviven hoy”, planteó.

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La universidad como punto de partida

El avance de la inteligencia artificial también reabrió una pregunta sobre el valor de los títulos universitarios. Para Mom von Kotsch, estudiar una carrera continúa siendo importante, pero ya no alcanza como única preparación para toda una trayectoria profesional.

“La licenciatura hoy es el primer escalón que era el secundario en su momento. Hoy la realidad es que la licenciatura te sigue formando, pero no alcanza”, afirmó. La formación deberá complementarse con nuevos conocimientos y con la capacidad de incorporarlos de manera permanente. “Hoy aprender a aprender es bastante clave en este contexto”, resumió.

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En ese punto aparecen habilidades que no dependen de una tecnología específica y que pueden conservar valor incluso cuando cambien las herramientas. La especialista destacó el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía como capacidades especialmente relevantes.

Sofía Mom von Kotsch sostuvo que la inteligencia artificial ya empieza a transformar todas las profesiones y no solo las carreras de tecnología (Infobae en Vivo)

“Para mí el pensamiento crítico, la creatividad, todo lo que es empatía y el poder conectar con el otro”, enumeró. Y marcó una diferencia frente a la inteligencia artificial: “La inteligencia artificial no siente, no termina de empatizar con lo que a vos te duele y te pasa”.

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¿Qué pasó con el boom de la programación?

La expansión de la inteligencia artificial también modificó las expectativas que durante los últimos años llevaron a muchos jóvenes a interesarse por programación y otras carreras tecnológicas. Sin embargo, para la especialista, el cambio no implica que esos conocimientos hayan perdido valor, sino que forman parte de una preparación más amplia.

La clave, en ese sentido, está en no apostar toda la formación a una herramienta puntual. La tecnología puede cambiar, pero la capacidad de aprender y combinar conocimientos permite adaptarse a escenarios diferentes.

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Por eso, la discusión sobre las profesiones del futuro no pasa solamente por identificar cuáles tendrán mayor demanda, sino por pensar qué formación permitirá a una persona seguir incorporando herramientas a lo largo de su vida laboral.

Los oficios también tienen futuro

Mientras la conversación sobre el trabajo del futuro suele concentrarse en la programación, la robótica o la inteligencia artificial, existen actividades tradicionales que mantienen una demanda concreta.

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“Los oficios son todavía algo que la inteligencia artificial no está reemplazando”, señaló Mom von Kotsch. Entre ellos mencionó la electricidad, la plomería y las tareas de mantenimiento, sectores donde detecta una falta de trabajadores capacitados.

Los oficios como mantienen demanda laboral porque la inteligencia artificial no los reemplaza (Infobae en Vivo)

“Puestos como mantenimiento son recontranecesarios en las organizaciones y sigue siendo una salida laboral muy valiosa”, sostuvo. La especialista también destacó la incorporación de más mujeres a algunos de estos oficios, una tendencia que amplía las alternativas para quienes buscan una salida laboral por fuera de los recorridos universitarios tradicionales.

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Qué hacer cuando todavía no hay una respuesta

Para quienes terminan el secundario sin una vocación definida, la recomendación es no convertir la elección en una decisión irreversible. Conocer las carreras, revisar sus planes de estudio y explorar las posibilidades profesionales puede ayudar a transformar la incertidumbre en una primera aproximación.

“El mejor consejo ahí es acompañar desde la cercanía”, planteó Mom von Kotsch. Ese acompañamiento puede incluir orientación vocacional, pero también conversaciones concretas sobre qué implica estudiar determinada carrera y cómo se relaciona con el mundo profesional.

La pregunta, entonces, ya no es solamente qué carrera tendrá más oportunidades dentro de algunos años. En un escenario donde la tecnología modifica rápidamente las tareas y las profesiones, también importa desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo y adaptándose después de obtener el título.

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