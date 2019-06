En octubre de 2017, Ana Riccioti, una mujer de Bahía Blanca, relató en el sitio La Brújula 24 cómo Asesorarte y Unilogro le debitaron dinero de su cuenta sueldo en el Banco Credicoop. "Estaba controlando como lo hago siempre y me puse a mirar las empresas que me descontaban. Una se llama Asesorarte, que supuestamente es un grupo de abogados, y la otra Unilogro S.A. En el banco no les gustó que reclamara, insistían en que yo había dado mi consentimiento, pero la verdad es que el papel que me mostraron tienen una firma y datos que no son míos, más allá de mi nombre y número de cuenta", alertó.