Al declarar, Haag dijo "el piloto no sólo sobrevolaba a una altura reglamentaria no permitida, sino que además no poseía su licencia de piloto actualizada, la aeronave piloteada no se encontraba en condiciones para volar y la misma era piloteada sin la debida autorización de su verdadero propietario". También declararon varios trabajadores que realizaban tareas en una obra ubicada a pocos metros del lugar del hecho.