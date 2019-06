Hubo un dato clave, el testimonio de una vecina que, despierta de madrugada, escuchó ruidos. "Eran gritos muy fuertes, parecía una discusión, pero no comprendía lo que decían. Duró muy poco tiempo, y en un momento escucho el ruido del agua de la pileta, y después silencio". La mujer declaró segura de que no eran dos personas, sino "tres o cuatro", y que la discusión se dirigía hacia una sola persona. "Eso lo dedujo porque escuchó la frase: "No, pará, dejalo".