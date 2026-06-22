Alcaldes y gobernadores también reconocieron la victoria de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente: “Resistimos y Colombia se salvó”

El candidato presidencial de derecha de Colombia, Abelardo De La Espriella, celebra frente a sus seguidores tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta frente al candidato de izquierda Iván Cepeda, en Barranquilla, Colombia, 21 de junio, 2026. REUTERS/Jair Coll

El abogado y empresario Abelardo de la Espriella fue elegido como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026 - 2030, luego de que superara al oficialista Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial, que se realizó el domingo 21 de junio de 2026.

De acuerdo con el preconteo informado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el líder del movimiento Defensores de la Patria obtuvo 12.959.515 votos (49,66%), mientras que el senador del Pacto Histórico alcanzó 12.708.712 sufragios (48,70%), lo que correspondió a una diferencia de 250.830 apoyos, respectivamente.

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Tras conocerse los resultados, varios líderes políticos de las ciudades y los departamentos del país se pronunciaron al respecto. Inicialmente fue el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán quien reconoció el triunfo del abogado cordobés y reiteró su disposición para trabajar con su administración.

“Confío en que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, actuará cada día de su mandato como el presidente de todos los colombianos. En Bogotá estamos listos a trabajar de la mano del nuevo gobierno, a seguir saldando deudas históricas y a sacar adelante grandes proyectos de ciudad”, escribió el mandatario distrital en su cuenta de X, resaltando la labor de las autoridades electorales durante los comicios.

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Entre tanto, el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey celebró la participación de más de 26 millones de colombianos que acudieron a las urnas, y recalcó que, pese a sus diferencias políticas, se enfocará en trabajar por las necesidades de los ciudadanos.

“Felicitamos al doctor Abelardo de la Espriella por el respaldo obtenido en las urnas y le deseamos acierto en la enorme responsabilidad de conducir los destinos de esta Nación. Este es el momento de la grandeza colectiva. Más allá de las diferencias, Colombia nos necesita unidos en torno a los principios democráticos, el respeto por las instituciones, la convivencia pacífica y la construcción de acuerdos que permitan seguir avanzando como país”, indicó.

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Por su parte, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez felicitó al abogado cordobés y a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo por sus amplia votación en la capital antioqueña y resaltó que estará al tanto para abordar los proyectos de la ciudad colombiana.

“Desde Medellín, toda nuestra disposición para trabajar juntos y sacar adelante los proyectos para la gente. Abelardo tuvo un gran respaldo en Medellín y Antioquia, y José Manuel es un paisa más (...) Les deseo sabiduría, carácter y éxito. Porque si les va bien a ustedes, le va bien a Colombia”, mencionó.

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De igual forma, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella con una frase contundente: “En esta tierra no pega el comunismo”, expresó.

Así mismo, mencionó los retos que enfrentará el nuevo mandatario para el departamento, entre los que se destaca el fortalecimiento de la seguridad, atender la crisis de la salud, evitar el desabastecimiento de la energía y avanzar hacia la autonomía regional.

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“Desde Antioquia deseamos sabiduría y acierto en la responsabilidad de conducir los destinos de Colombia. Que Dios los ilumine en cada decisión (...) Antioquia resistió y Colombia se salvó“, comentó.

Desde Cali, el alcalde Alejandro Eder también envió un mensaje de felicitaciones hacia Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. “ Estamos listos para trabajar juntos por la seguridad y desarrollo de Cali (...) Felicito también a los caleños por una jornada electoral histórica desarrollada en paz”, manifestó.

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A su turno, la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro sostuvo que, además de Abelardo de la Espriella, el otro vencedor de la contienda presidencial fue la democracia.

“Hoy Colombia habló en las urnas y la democracia fue la gran vencedora. Felicito al presidente electo, Abelardo de la Espriella, por la confianza que los colombianos depositaron en su proyecto de país”, mencionó.

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Igualmente, recalcó que su proyecto denominado ‘Patria Milagro’ debe garantizar las necesidades de los colombianos. Al igual que el gobernador antioqueño, Toro también presentó las necesidades del territorio.

“Desde el Valle esperamos que esa visión se traduzca en hechos para nuestra región: un Buenaventura fortalecido, con dragado y agua para su gente; mayor seguridad para el suroccidente; el Tren de Cercanías, obras para la competitividad y el fortalecimiento de las políticas sociales”, propuso.

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