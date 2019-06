"Me gustaría destacar que por ahora no hay una carátula por 'lesiones leves', como se dijo en diferentes medios. 'Lesiones leves' es el informe médico legal al que llegó el perito forense que atendió a la nena. No es la carátula de la causa", afirmó Romero, en declaraciones al periodista Jonatan Viale en radio La Red.