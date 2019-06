"Me pegaban con una saña tremenda. Tengo chichones en la cabeza y me desfiguraron toda la cara. Calentaban un cuchillo con fuego y me lo ponían en la cara. No perdí el ojo de milagro", relató a TN, Esther, una de las hermanas robadas. A la bebé -continuó la mujer- la tiraban arriba del sillón y lloraba. "Me parece que estaba drogados. No creo que se le haga eso a un ser humano grande. Me da terror pensarlo. Por eso nos vamos a ir de la casa. Vamos a mudarnos un departamento. No nos queda otra", agregó la mujer.