El informe forense que se realizó sobre sus huesos, sin embargo, no sustenta esa versión. De acuerdo con el análisis que realizó el medico cirujano Javier Echandi, la decapitación sucedió post-mortem y el cráneo había sido perfectamente separado y cortado con un elemento filoso entre la segunda y la tercera vértebra. Además, el informe indicaba que no había indicios de que la causa de muerte haya sido un traumatismo o un disparo y que no había rastros toxicológicos positivos. Su testimonio será clave en la próxima audiencia prevista para este lunes.