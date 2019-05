A pesar de haber logrado huir, Gabrielli no salió ileso de la situación: debió recibir 30 puntos de sutura en el área de su oreja derecha, allí donde su casco no lo pudo proteger. Y, en una escena de honestidad brutal, confesó: "Si me ponés una ametralladora en la mano, me doy vuelta y los bajo a los cuatro. Es una reacción horrible, nunca he usado armas. Pero no es gente, son pirañas, porque no es que me iban a robar, me iban a liquidar", expresó.