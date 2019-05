"La investigación comenzó a principios de año. Esto pasó, puede pasar. Hablé con la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) y la idea nuestra es no esconder la basura debajo de la alfombra. Estas cosas duelen, no nos causan satisfacción, debemos hablar de frente y sacar a los que no sirven", detalló Roncaglia.