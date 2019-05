Basualdo salió ileso del ataque. Él mismo lo repelió, ya que portaba un arma. El dirigente justicialista Lorenzo Pepe, que por entonces también era legislador, recordó el hecho para Infobae: "Fue en los primeros tiempos de la democracia, en las primeras sesiones del Congreso. Los diputados no sólo tenían derecho de portación de armas, sino que la misma Cámara les proveía una pistola 9 milímetros al que la solicitara. Yo no la tenía, pero Basualdo sí. Era diputado por la provincia de Buenos Aires. Sacó su arma y repelió el ataque. Los individuos se dieron a la fuga y nunca se los identificó. Afortunadamente no lo hirieron".