"Es por eso que me mudé a la casa de mi abuela, pero él me amenazaba continuamente", declaró. Pero el momento más dramático de su declaración es cuando contó el mensaje que recibio de Duré cuando volvía de su trabajo, cerca de las siete de la mañana. "Me dijo que quería contarme algo, que había cometido 'una locura', que se quería ahorcar y lamar a la Policía. Y me mandó dos fotos desde su celular", contó. En la primera no pudo observar nada, pero en la segunda vio "un cuerpo sin vida".