"Es la primera vez que sale de su casa sin nadie. No sabemos qué le pudo haber pasado. No tenía motivos para irse", sostuvo al canal TN Brenda, hermana de la chica desaparecida. "No sabe viajar, escucha de un solo oído y no sabe el valor de la plata. Si alguien la ve por favor que nos avise. Mi hermana no sabe hablar pero dice 'mamá' y 'papá' y el nombre de sus hermanos", explicó.