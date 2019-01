Luego contó que el domingo del suicidio llevó a su marido a City Bell, a la casa de los padres de él. Relató que en el trayecto su esposo le dijo que le dolía el pecho y se sentía mal: "Al llegar a la casa de mis suegros le insisto a mi marido de llevarlo al médico y me dice que no, que me quede tranquila que el lunes iba a ir a la clínica Favaloro. Después de un rato me dijo que me volviera a Lobería porque mis hijos estaban solos. Me pide una lapicera y un papel en el cual me anota las claves de la tarjeta del Banco Provincia y también me dio las tarjetas de Anses e IPS. Le digo que me está asustando y me dice que es solo por si el lunes lo dejan internado".