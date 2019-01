Ya con el hallazgo del cuerpo, Melani utilizó su perfil de Instagram para despedir a su prima con una emotiva carta en la que expresó todo su dolor. "No falleció, no se enfermó, no se accidentó: la mataron. Nos sacaron una parte de nosotros, nos rompieron alma y corazón. No la vamos a volver a tener: la perdimos. Dolor, tristeza, impotencia, angustia, bronca, es poco de lo que siento", escribió la prima de Agustina. La joven también aprovechó para recordar que hace poco hablar de la muerte de su abuelo y pidió respeto en este momento.