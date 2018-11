"Me quebré con el forcejeo, no me di cuenta hasta que llegó la policía", contó Leandro en diálogo con el canal TN sobre una lesión que le quedó en la mano. "Lo revoleé lo más rápido que pude porque pensaba que estaba armado, ¿quién va a entrar a una panadería llena sin armas?", agregó. Y reveló: "Ya había pasado por un hecho similar con otros delincuentes".