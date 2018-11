Nacido en El Palomar, el accidente que le quitó sus piernas ocurrió en Bella Vista cuando él tenía sólo 8 años. "Era ayudante de albañil de mi papá, el tren venía lleno y aunque tenía boleto no pude entrar al vagón del todo. Al entrar a Bella Vista las vías hacen una curva y ahí se me soltaron las manos. Después no me acuerdo más nada…", recordaba en diálogo con el medio local.