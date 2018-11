En la indagatoria le leyeron a Rocca un fragmento de la declaración de Uberti en la que el ex funcionario kirchnerista dijo: "En el año 2006 hubo en Venezuela una visita de empresarios argentinos, 100 aproximadamente, puesto que IMSA había firmado un contrato en Macahuan. El evento en un cuarto intermedio Rocca se le acercó a Kirchner y hablaba, lo tironeaba, y yo me acerqué a Betnaza que le diga a Rocca que no lo atosigue. En ese momento yo no hablaba directamente con Kirchner. En ese contexto me pidió De Vido que le diga a Betnaza que si quiere que lo traten bien tiene que ponerse (…) luego Kirchner me encomendó que busque a Techint y me presenté a Della Paolera. En esa ocasión me entregó 100 mil dólares y me dijo que eran para Kirchner, eso se repitió entre 5 y 6 veces. En esas oportunidades me lo entregó Betnaza personalmente luego me pedía que bajara otro piso, que me lo iba a entregar otra persona. Esos paquetes con dinero se los entregué directamente a Kirchner".