¿Hay penitenciarios sucios? ¿Hay internos investigados? Fuentes en el SPB que depende del Ministerio de Justicia a cargo de Gustavo Ferrari aseveran que su división de Asuntos Internos no tiene por ahora a ningún efectivo de fajina gris en sumario, tampoco a ningún preso. Otros dentro del sistema de cárceles más grande del país no dejan de sospechar hacia adentro. Una voz de peso desliza: "Meter tanta merca adentro de una unidad para mandarla de vuelta hacia afuera es una pelotudez sin límites. Quizás era para distribuir adentro por un tiempo. Y puede haber penitenciarios involucrados. Si no, no se animarían a tanto."