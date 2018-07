Sin embargo, a pesar de sus vivencias en prisión, aclaró: "Lo peor fue que hayan matado a mi mamá". A propósito, Sosto se mostró resignado respecto de la posibilidad de saber quién entró al departamento de su madre: "No sé quién la mató. No voy a acusar sin pruebas sin saber, como hicieron conmigo. Me da impotencia. Es una sensación extraña. Voy al departamento de mi mamá, camino por ahí, busco con detenimiento. Pero digo no soy detective, no tengo los elementos. Ya está todo perdido. Mi abogado me enseño que el tiempo que pasa es la verdad que huye".