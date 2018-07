Los reclamos al Call Center de Atención al Cliente no paraban. Las quejas eran insistentes y siempre iguales: "Llamo porque en mi tarjeta de créditos me vino descontado el servicio de cable y yo no estoy abonado a ustedes". Solo uno de los principales cable operadores del país recibió más de 500 llamados de presuntos usuarios que en realidad no lo eran pero, según el resumen bancario, se les había debitado la instalación del decodificador HD, el pack de fútbol y demás servicios como telefonía e Internet.