"Yo me quedé helado porque no lo esperaba. Nunca pasó esto acá en el barrio. Quedé shokeado", dijo el testigo, quien se paró frente a las cámaras y los micrófonos para aclarar que la discusión entre la víctima (Cristian Maximiliano Díaz, de 36 años) y Álvarez no fue por droga.