Los amigos de Diego Loza se extrañaron cuando ese fanático enfermizo de Boca de 34 años no había aparecido en el asado a realizarse en una casa de Santa Rosa, La Pampa, el sábado 23 de junio. El muchacho no tenía novia, pero se desvivía por sus amigos. Era casi inexplicable que no diera aviso por su ausencia.