Según informó LV12, el ataque fue alrededor de las 16.30, cuando luego de asistir a una clase, la joven fue a los baños que están cerca del anfiteatro de la Facultad de Filosofía y Letras. "De repente apareció una persona de unos 30 años, se me tiró encima, me agarró de los brazos y empezó a morderme, mientras me tocaba", recordó la víctima.