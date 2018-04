Anoche pensaba, a mí me asaltaron, pero yo no estoy vacunado, mañana me pueden venir con la noticia de que a mi hijo le pegaron dos tiros. Mañana me pueden venir con la noticia de que a mi hijo lo cruzaron con un auto y lo mataron. Todos los días estamos como cuando vuelven de la guerra, esperando un cadáver. Son unos hijos de puta. Me enojo, me enojo, me enojo, me enojo porque no puede ser. Yo voté para que cambiemos, y digo 'bueno, este gobierno como es medio derecha puede empezar a decirle a la policía como en los países civilizados, actúen'. No, los disfrazaron de personal trainer con la remera bordó, los sacaron a la calle, pobres tipos, y no les dan autorización ni que saquen el arma. Ahora el gran hijo de puta en la Argentina es Chocobar, no los hijos de puta que mataron ayer al pibe, no los hijos de puta que mataron hoy al policía, no los hijos de puta que mataron a 34 antes de ayer, no los hijos de puta que matan todos los días y violan mujeres. Esos no son hijos de puta, es Chocobar ahora el hijo de puta, el gran hijo de puta para estos zurdos de mierda es Chocobar. Hay que salir a poner mano dura, no estoy pidiendo que se los mate, estoy pidiendo que se los agarre y se los meta en cana, y si es necesario, un par de bastonazos en el balero para que reaccione. En cana y a laburar al sur, a hacer fronteras, a trabajar, negros vagos hijos de puta. Todo el día bancando a negros vagos hijos de puta, a laburar, pala, pala, pala, a hacer caminos, arreglar rutas, hacer cloacas, hacer zanjas para que no se inunde el campo de la gente que trabaja para mantenerlos. Negros vagos, todo el día drogándose, todo el día falopeándose, hijos de mil puta, y salen a robar para seguir falopeándose. Y tenemos narcotraficantes, y tenemos negros faloperos… hay que salir a reprimir, se acabó la historia. Estoy pagando impuestos para vivir en el primer mundo y vivo en Zambia, falta que estos negros de mierda nos coman en una cacerola. Hacen lo que se les canta el culo con la gente, salen con la moto, se ríen, tiran con la moto, matan chicos, matan mujeres, matan grandes, y después se van a bailar a las murgas que les pagan los políticos. Estoy harto de este país del orto, pongan los huevos arriba de la mesa, Macri de una vez por todas decile al pelado este que tenés de intendente, que te está pateando en contra para quedarse con la presidencia, que empiece a poner los huevos sobre la mesa. Cada vez que hay un piquete, el que pierde votos sos vos, me hace acordar de la radio con Navarro. Cada vez que Navarro hablaba pelotudeces le pegaban a Cristóbal. Cada vez que estos hijos de puta hacen las cagadas que hacen y este no reprime y no hace nada, te pegan a vos. Saquen los piqueteros de la calle, saquen los piqueteros de la calle, saquen los chorros de la calle, saquen los chorros de la calle. Si no ponen huevos no piensen en las elecciones del año que viene porque no los va a votar nadie, nadie, ni Antonia, no los vota nadie, porque estamos podridos, nos suben la luz, el gas, los impuestos, nos rompen el culo, si por lo menos uno pudiera salir a caminar con el nieto de la mano tranquilo… pago impuestos porque digo 'vivo en Estados Unidos', no, vivís peor que con los Kirchner, porque con los Kirchner, los delincuentes se distraían para ir a aplaudir a Cristina, pero ahora están al pedo, salen con la moto y matan gente.